Il Napoli comunica due importanti iniziative allo stadio Maradona per i tifosi con disabilità

con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi con disabilità durante le partite casalinghe. A partire da Napoli-Juventus del 7 dicembre saranno attivati due nuovi servizi:

Audio-descrizione della partita (per tifosi non vedenti e ipovedenti)

Grazie alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi – sezione di Napoli e tramite la piattaforma Connect Me Too, i tifosi non vedenti e ipovedenti potranno seguire la partita con una telecronaca dedicata, accessibile dal proprio smartphone tramite cuffie o auricolari. Cuffie antirumore (per tifosi autistici o con ipersensibilità acustica). Sarà disponibile una dotazione di cuffie antirumore certificate, per consentire a bambini e adulti con ipersensibilità ai rumori di vivere la partita in modo più sereno e confortevole.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso uno stadio sempre più accessibile, in cui ogni tifoso possa vivere la partita senza barriere, in linea con le linee guida UEFA e con le migliori pratiche già adottate negli stadi europei. Il progetto è sviluppato congiuntamente da SSC Napoli e dall’Ufficio del Garante delle persone con disabilità del Comune di Napoli (Maurizio Bertolotto), con il contributo progettuale di Maurizio Zaccone nell’ambito delle attività dell’Ufficio del Garante. Ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione dei servizi saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Club.