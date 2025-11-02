Serie A

Il Napoli da solo comanda la Serie A

Pubblicato il

Si chiude la decima giornata della Serie A che dice Napoli solo in testa alla classifica

La partita tra Milan e Roma si chiude con la vittoria per 1-0 dei rossoneri con un rigore sbagliato da Dybala.

