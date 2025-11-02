Il Napoli da solo comanda la Serie A

Si chiude la decima giornata della Serie A che dice Napoli solo in testa alla classifica
La partita tra Milan e Roma si chiude con la vittoria per 1-0 dei rossoneri con un rigore sbagliato da Dybala.
Si chiude la decima giornata della Serie A che dice Napoli solo in testa alla classifica
La partita tra Milan e Roma si chiude con la vittoria per 1-0 dei rossoneri con un rigore sbagliato da Dybala.
Il Napoli comunica un’ulteriore disponibilità di biglietti per la partita di Champions
Il Bologna vince in trasferta nel derby dell’Emilia.
Champions: È ancora possibile acquistare biglietti per la partita con l’Eintracht.
Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Galeone
Designata la sestina arbitrale per Napoli-Eintracht
Serie A: i risultati del pomeriggio
Sinner conquista il Paris Masters e torna n. 1 al mondo nella classifica ATP
Serie A: Verona-Inter 1-2
Le pagelle di Napoli-Como: Vania Sfraveca e Fraveca.
Antonio Conte in conferenza dopo Napoli-Como, finita 0-0: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”