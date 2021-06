Da quanto riportato dal giornale AS Fabián Ruiz non parteciperà a Tokyo 2020.

Fabián Ruiz non sarebbe il solo a non partecipare ai Giochi di Tokyo, infatti oltre al Napoli anche il Manchester City avrebbe negato a Rodrigo Hernández e Ferran Torres di partire per le Olimpiadi che cominceranno il prossimo 23 luglio.

