Poco fa il Napoli è arrivato finalmente a Dimaro, pronto a cominciare questo primo ritiro estivo in Trentino.

La squadra era partita in mattinata con un aereo, che l’ha portato direttamente in Trentino. Da lì il pullman che li ha condotti a Dimaro all’Hotel Rosatti, dove soggiornerà per tutta la durata del ritiro.

Nel pomeriggio, lo ricordiamo, è previsto il primo allenamento della squadra sul campo di Carciato. A parlarne è la radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli.

