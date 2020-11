Il Napoli e gli sVARioni da rosso

Fanno discutere i mancati interventi del Var in due episodi che hanno condizionato le ultime due partite del Napoli.

In ordine cronologico il primo è quello della gomitata di Ibrahimovic a Koulibaly.

Il secondo, invece, è uno schiaffo, che rivedendo le immagini è sembrato volontario, di Ibanez a Mario Rui.

Due partite diverse con due arbitri e due addetti al Var diversi, ma nessuno ha ritenuto opportuno intervenire per sanzionare i due falli con il cartellino rosso.

Considerando la violenza dei due interventi, nascono spontanee due domande:

Se gli arbitri hanno visto perché non sono intervenuti? Se l’arbitro non li ha visti, non è un chiaro ed evidente errore che avrebbe giustificato l’intervento del Var come da protocollo?

Se con la Roma il fallo di Ibanez per fortuna è stato ininfluente sul risultato, non si può dire lo stesso per quanto riguarda quello di Ibrahimovic.

Magari un rosso al forte attaccante svedese avrebbe potuto cambiare le sorti della partita e dell’attuale classifica.

