Il Napoli e il rigore a favore che manca da dieci partite e oltre mille minuti

Ultima giornata del campionato 2019-20. Al 54′ minuto di Napoli-Lazio l’arbitro fischia un rigore in favore degli azzurri che Insigne trasforma.

Da quel momento, dopo dieci partite del campionato attuale e dopo ben 1003 minuti giocati, il Napoli non ha più beneficiato di un rigore a favore in campionato.

In queste prime undici giornate di campionato, per il Napoli solo dieci giocate, Genoa, Fiorentina, Bologna e appunto il Napoli sono le uniche quattro squadre a non aver ancor avuto un calcio di rigore a favore.

Tra le squadre di vertice solo il Napoli è fermo a quota zero per i rigori a favore mentre il Milan ne ha avuti 8, la Juventus 5, il Sassuolo 4, la Roma 3, la Lazio 2, Atalanta e Inter 1.

