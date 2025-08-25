Notizie

Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi

Pubblicato il

Dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo, gli azzurri sono tornati al lavoro in vista della seconda giornata di campionato, sabato 30 agosto alle 20:45, contro il Cagliari

Il gruppo ha svolto una doppia sessione di allenamenti al SSC Napoli Training Center. Al mattino seduta tecnica di ripresa, mentre nel pomeriggio i partenopei hanno effettuato lavoro metabolico.

https://sscnapoli.it/ssc-napoli-training-center-il-report-degli-allenamenti-di-oggi/

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top