Il Napoli fa man bassa di premi al GGdC e McTominay è il miglior giocatore assoluto.

I campioni d’Italia accumulano premi nell’edizione del GGdC ma il mattatore è Scott McTominay.

Questo l’elenco completo 

Tutti i premiati al Gran Galà del Calcio

  • Miglior Gol: Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia
  • Miglior Allenatore: Antonio Conte(Napoli)
  • Miglior Società: SSC Napoli
  • Miglior Presidente: Aurelio De Laurentiis (Napoli)
  • Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)
  • Migliori Difensori: Denzel Dumfries(Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli), Federico Dimarco (Inter)
  • Migliori Centrocampisti: Tijjani Reijnders (Milan), Niccolò Barella(Inter), Scott McTominay (Napoli)
  • Migliori Attaccanti: Matteo Retegui(Atalanta), Moise Kean (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter)
  • Miglior Giocatore della stagione:Scott McTominay (Napoli)

