Il Napoli fa man bassa di premi al GGdC e McTominay è il miglior giocatore assoluto.

I campioni d’Italia accumulano premi nell’edizione del GGdC ma il mattatore è Scott McTominay.
Questo l’elenco completo
Tutti i premiati al Gran Galà del Calcio
- Miglior Gol: Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia
- Miglior Allenatore: Antonio Conte(Napoli)
- Miglior Società: SSC Napoli
- Miglior Presidente: Aurelio De Laurentiis (Napoli)
- Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)
- Migliori Difensori: Denzel Dumfries(Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli), Federico Dimarco (Inter)
- Migliori Centrocampisti: Tijjani Reijnders (Milan), Niccolò Barella(Inter), Scott McTominay (Napoli)
- Migliori Attaccanti: Matteo Retegui(Atalanta), Moise Kean (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter)
- Miglior Giocatore della stagione:Scott McTominay (Napoli)