Il Napoli festeggia la Coppa Italia con una cena con vista sul golfo di Napoli

Continua la festa per la vittoria della Coppa Italia in casa Napoli. Ieri la squadra riunita a cena in un locale nella zona di Via Manzoni a Napoli. Con Rino Gattuso e il suo staff presenti tutti i calciatori con le rispettive compagne.

Gran cerimoniere Lorenzo Insigne, organizzatore della serata, che ha scelto il Riserva RoofTop per rinunire i compagni di squadra cenando ‘affacciati’ sul golfo di Napoli.

Secondo alcuni testimoni gli azzurri avrebbero intonato cori in favore di Mertens, Callejon e Koulibaly.

