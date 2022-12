Il Napoli gioca il jolly: Raspadori si riscopre centrocampista

Il Napoli ha battuto ieri in amichevole l’Antalyaspor, prima gara disputata dagli azzurri dall’inizio della sosta per i Mondiali.

Il risultato e molti aspetti della prestazioni fanno parte sicuramente delle note positive della serata di ieri che però è servita a Spalletti soprattutto per sperimentare nuove soluzioni.

Tra queste c’è l’utilizzo del 3-4-2-1 che rappresenta una vera e propria novità per quanto riguarda almeno questa stagione dato che lo scorso anno in più di qualche occasione si è visto il Napoli utilizzare la difesa a 3. Aver sperimentato questo modulo non significa certamente che si ripartirà da lì ma questa va considerata come un’opzione, una carta da poter giocare (per utilizzare le parole di Spalletti) in casi o d’emergenza o di necessità qualora una determinata partita lo richieda.

Ed a proposito di carte il Napoli ieri ha deciso di giocare il jolly Raspadori. In questi primi mesi è stato noto a tutti come l’ex attaccante del Sassuolo sia capace di ricoprire ogni tipo di ruolo dell’attacco passando dall’essere un centravanti all’essere un sottopunta se non addirittura un esterno offensivo. Ma l’intelligenza calcistica di Raspadori sembrerebbe spingersi oltre, fino al punto da fargli ricoprire nell’amichevole di ieri il ruolo di mezzala in determinati momenti della partita.

“Raspadori ha i numeri da centrocampista come chilometri e ha le accelerazioni da attaccante dentro questa continuità. E’ un pensiero che avevamo e ci siamo tolti lo sfizio di vederlo anche lì. E la risposta è stata positiva”.

E’ stato questo il commento di un soddisfatto Spalletti che potrebbe rischierarlo nelle successive due amichevoli con due avversarie più stimolanti quali Crystal Palace e Villarreal. In tal caso la nostra attenzione sarà tutta (o quasi) sul nuovo jolly napoletano.

