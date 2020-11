Il Napoli ha bisogno del suo bomber all time. E quando vede rossoblu…

Il Napoli ha bisogno del suo bomber all time. Contro il Bologna servirà una grande prestazione del numero 14, Dries Mertens.

Il belga non sta vivendo un gran momento. Si parla tanto di questioni di ruolo ma la realtà è che Ciro è sembrato, nelle ultime uscite, fuori condizione.

Il Napoli non bellissimo delle ultime gare ha bisogno come non mai della brillantezza del suo folletto belga che con la sua qualità e in quella posizione, deve essere un giocatore fondamentale del 4-2-3-1 di Gattuso.

E quale migliore occasione se non quella contro la sua vittima preferita? Mertens ha infatti segnato la bellezza di 11 reti in 11 gare contro il Bologna; a nessuno ha mai segnato così tanto in assoluto.

Un’ottima prestazione accompagnata, magari, da un gol, potrebbe aiutare il numero 14 a ritrovare serenità e giocate che sono mancate nell’ultimo periodo.

