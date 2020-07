Il Napoli ha gli occhi puntati su Romero del Maiorca, definito il “mini-Messi”

Le voci di mercato continuano a susseguirsi e questa volta vedono il Napoli interessanto ad un possibile futuro craque del calcio: Luka Romero.

Luka Romero, classe 2004 con ancora 16 anni da compiere, è nato a Durango, in Messico, ma è di nazionalità argentina e spagnola. Un talento di cui sta facendo parlare molto di sé stesso, dato che in Spagna lo hanno definito addirittura “mini-Messi” per le sue capacità nel dribbling in velocità.

L’esordio in Liga, con il Maiorca, è da record dato che è avvenuto a soli 15 anni e 219 giorni; Romero ha nel piede sinistro il suo preferito (coincidenze?) e di ruolo quello del trequartista, anche se può tranquillamente giocare anche come ala sinistra o destra.

Il suo talento ha subito fatto drizzare gli occhi a tante big europee, tra cui Barcellona e Real Madrid, ma anche il Napoli ha puntato il mirino su di lui; ovviamente, data la giovanissima età, sarebbe un acquisto da vedere in prospettiva. Ma intanto, il “mini-Messi” comincia già a far parlare di sé.

