Il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista francese Andy Diouf

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, esperto di mercato, ha scritto sui social:”Primi contatti del Napoli con il Lens per Andy Diouf. I club si incontreranno nuovamente nella giornata di domani”

Il Napoli vuole approfondire i discorsi per il centrocampista francese classe 2003 che andrebbe a completare la mediana. Come Under non occuperebbe neanche un posto in lista per la Serie A . “Il Napoli ha messo nel mirino Andy Diouf. Ci sono stati primi contatti tra il club azzurro e il Lens. Nella giornata del 16 agosto, le parti avranno un nuovo incontro per parlare del giocatore classe 2003. Diouf può essere per la formazione di Antonio Conte il centrocampista under da inserire in lista senza fare prima una cessione”.

Il giocatore potrebbe essere l’alter ego di Anguissa.

Comments

comments