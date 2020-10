Il Napoli in ‘bolla’: qualche malumore per le nazionali e il gusto di essere i primi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il unto sul Napoli costretto alla ‘bolla’ in ritiro a Castel Volturno dopo la positività al covid riscontrata a Zielinski prima ed Elmas poi.

Come era facile prevedere qualche malumore tra i calciatori, sia per la lontananza dalle famiglie sia per non aver potuto rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali.

Ricordiamo, ad esempio, che prima di essere costretti a rinunciare alla nazionale proprio Fabiàn sul suo profilo twitter ha scritto che non vedeva l’ora di tornare a giocare con la Spagna.

Gli unici due calciatori che non rientrano nella ‘bolla’ sono i due fuori squadra Llorente e Milik che nelle ultime settimane non si sono allenati con il gruppo.

La Gazzetta poi sottolinea come il Napoli sia stata la prima squadra italiana costretta alla ‘bolla’ dopo i contagi di coronavirus cosa che ha indispettito diversi giocatori azzurri soprattutto dopo quanto successo in casa Milan e in casa Juventus.

Infatti il quotidiano ricorda che il Milan ha ottenuto di poter tenere la squadra fra casa e Milanello, anche se è

complicato spiegare come si collochi la festa di compleanno di Theo Hernandez con numerosi invitati.

La ‘bolla della Juve al J-Hotel è stata interrotta da 5 giocatori che hanno raggiunto le rispettive nazionali, oltre a Gigi Buffon.

Per fortuna che c’è Gattuso che prova a tenere alto il morale dei suoi calciatori preparando la sfida con l’Atalanta in programma dopo la sosta.

Comments

comments