Il Napoli in Val di Sole, stamane allenamenti ripresi per l’8° giorno

Dopo il pomeriggio di riposo di ieri concesso da Antonio Conte, i campioni d’Italia tornano ad allenarsi oggi a Dimaro-Folgarida. Per gli azzurri riattivazione atletica, esercitazione sul possesso e poi tattica

Oggi, ottavo giorno di allenamento in Val di Sole, gli azzurri effettueranno una doppia seduta, mattino e pomeriggio. Alle 15 è prevista la conferenza di presentazione del nuovo difensore del Napoli Luca Marianucci. Alle ore 21:30 appuntamento alla Ski.it Arena per il classico incontro di Antonio Conte il suo staff con i tifosi azzurri.

Aurelio De Laurentiis, intanto, avrebbe salutato il Trentino prima di decollare in elicottero. .Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente azzurro è atteso nella Capitale per una serie di incontri legati al suo storico impegno nel mondo del cinema, tra Filmauro e Cinecittà. Sul tavolo ci sono nuovi progetti e possibili partnership, mentre il club continua a lavorare sul fronte mercato con gli ultimi tasselli da inserire in rosa.

