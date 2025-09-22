Il Napoli lancia la ‘Giacca Anthem’

La SSCNapoli ha svelato sui suoi canali ufficiali la nuova ‘Giacca Anthem’, la divisa che verrà indossata dai calciatori del Napoli nelle marce di avvicinamento alle partite

Il capo è disponibile negli store, ovviamente anche online, al prezzo di 115 euro. Di seguito al descrizione della giacca direttamente dal web store della SSC Napoli.

“La Anthem Jacket della SSC Napoli per la stagione 2025/2026 è un tributo raffinato all’arte, alla storia e all’identità partenopea.

Ispirata ai motivi geometrici del pavimento del Palazzo Reale di Napoli, presenta un pattern grafico ricercato e dettagli vintage che aggiungono un tocco retró a un capo dallo stile contemporaneo e distintivo. Le tonalità di blu scuro e azzurro si combinano in una palette elegante e profonda, capace di valorizzare sia la tradizione cromatica del club sia la raffinatezza dell’estetica napoletana. La Giacca Anthem è progettata per garantire comfort termico e libertà di movimento durante l’ingresso in campo ed i momenti pre-gara, unendo funzionalità sportiva e stile sofisticato.

La Anthem Jacket non è solo un capo tecnico: è un simbolo d’orgoglio, una dichiarazione d’identità, e un omaggio visivo alla cultura napoletana che accompagna la squadra dentro e fuori dal campo. Composizione: 100% poliestere”.

