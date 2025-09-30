Il Napoli lancia la immersive Experience nello store di Piazza San Domenico Maggiore.

La SSC Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia, che sarà ospitata all’interno del nuovo store ufficiale nel centro di Napoli, in Piazza San Domenico.

Questa iniziativa rafforza l’impegno del club nel percorso di trasformazione digitale, con l’obiettivo di offrire esperienze emozionanti, accessibili e adatte a tutte le età, creando nuovi modi di vivere il Napoli oltre la partita.

Grazie all’innovativa tecnologia LTVR (Live & Time Virtual Reality),i visitatori potranno volare virtualmente nei luoghi simbolo del club, trasformarsi in avatar dei propri campioni e scoprire da protagonisti la storia e l’identità del Napoli attraverso contenuti interattivi ed emozionali.

L’esperienza, collettiva e dinamica, consente la partecipazione simultanea di più persone che possono interagire tra loro in tempo reale:

un modo nuovo e coinvolgente di condividere la passione azzurra, pensato per famiglie, turisti e tifosi di tutte le generazioni.

La Napoli Immersive Experience sarà integrata nel percorso di visita del nuovo store, arricchendolo con un contenuto tecnologico e coinvolgente unico nel suo genere.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Bstadium, azienda internazionale specializzata nello sviluppo di esperienze interattive per il mondo dello sport, già partner di club come Real Madrid, Manchester City, Benfica e Atlético de Madrid.

Bstadium, partner del Club, si conferma promotore di esperienze innovative che coniugano tecnologia e sport.L’esperienza immersiva proposta si fonda sulla tecnologia LTVR, un progresso unico nel panorama internazionale, che introduce nuovi standard di connettività e interazione.

Grazie a una connessione di ultima generazione, capace di garantire stabilità e bassa latenza anche in presenza di un elevato numero di dispositivi connessi simultaneamente, Bstadium assicura un’esperienza fluida e performante.

A questo si aggiunge l’integrazione di un avanzato framework multi-utente, che permette a centinaia di persone di partecipare in contemporanea alla stessa attività, in modo sincronizzato e altamente coinvolgente. Infine, l’impiego dei grafismi più evoluti a livello europeo consente di raggiungere un livello di qualità visiva e di realismo senza precedenti, ridefinendo le potenzialità della realtà virtuale applicata al mondo dello sport.

Tommaso Bianchini, General Manager – Business Area di SSC Napoli:

“Siamo orgogliosi di lanciare un progetto unico di realtà immersiva in Italia e siamo molto felici di farlo nel cuore di Napoli. Il nostro obiettivo è quello di intrattenere sempre di più i nostri tifosi e siamo certi che nello Store di San Domenico si incroceranno persone provenienti da ogni parte del mondo e legati dalla fede per il Napoli”.

Joaquín Martínez, CEO di Bstadium:

“È un grande onore collaborare con SSC Napoli a questo progetto unico in Italia. Crediamo che rappresenti una nuova forma di vivere la passione sportiva: immersiva, interattiva e condivisa”.

La Napoli Immersive Experience sarà inaugurata oggi, 30 settembre 2025 all’interno dello store di piazza San Domenico e il biglietto sarà acquistabile al seguente link

Comments

comments