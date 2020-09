Dopo il giorno di riposo il Napoli oggi riprende gli allenamenti nel centro sportivo di Castel Volturno.

Dopo il ‘focolaio’ scoperto in casa Genoa, per gli azzurri è previsto un nuovo giro di tamponi per verificare le possibili conseguenza dopo la sfida di domenica scorsa al San Paolo.

Inoltre un nuovo giro di tamponi agli azzurri è previsto per venerdì a 48 ore dalla gara contro la Juventus come previsto dal protocollo.

