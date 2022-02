Il Napoli pronto a presentare una nuova maglia

Come riportato da Footy Headlines e svelato in precedenza dall’account Twitter @TutelaMagliaNA la nuova divisa da gioco sarà lanciata nella prima di metà aprile, durante il periodo di Pasqua.

La maglia non sarà in ogni caso a tema pasquale e si unirà alle altre che il Napoli ha già indossato tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Non ci sono ancora informazioni sui colori o sul numero di partite in cui il Napoli indosserà la nuova divisa, ma quel che è certo è che De Laurentiis ha deciso di spingere con forza in tema merchandising dall’avvio della collaborazione con EA7 per le maglie da gioco.

Erano nove quelle già lanciate finora dal club partenopeo, l’ultima la divisa caratterizzata da un tema “fiamme”. Ricordiamo infatti (oltre all’ultima maglia presentata) la maglia Home in azzurro con bordi neri e la sua versione con inserti in oro per le coppe europee, la maglia Away in bianco con bordi in oro, la quarta maglia in rosso, la divisa da gioco speciale realizzata per Halloween (con una grafica a ragnatele) e le tre versioni della maglia limited edition che omaggia Diego Armando Maradona.

