Il Napoli pronto alla partenza per Manchester: ci sarà anche il presidente De Laurentiis

Champions League, Manchester City-Napoli: stamane la rifinitura a Castel Volturno diretta da Antonio Conte poi la partenza dopo pranzo
In programma anche una sgambata a Manchester, prevista domani alla vigilia del match di Champions League contro il City di Pep Guardiola. Oggi la squadra decollerà da Capodichino con un volo charter. A bordo non soltanto gli azzurri, ma anche alcuni tifosi vip, la moglie del tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto di accompagnare ancora una volta la squadra in trasferta europea (Repubblica)