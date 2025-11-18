Napoli

Il Napoli resta a Castelvolturno

Pubblicato il

La presenza del Napoli a Castelvolturno dovrebbe chiudersi entro giugno 20026, quando scadrebbe l’ennesimo proroga concordata con i Coppola proprietari dell’area 

ma stando a quanto riferisce Repubblica l’accordo potrebbe essere stato allungato fino al 20027

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top