Il Napoli ringrazia l’Inter, il dottor Volpe ed il Niguarda di Milano in occasione dell’infortunio di Osimhen

Con una breve nota ufficiale, la SSC Napoli ha tenuto a ringraziare l’Inter, il dottor Volpe ed il Niguarda di Milano per la collaborazione riguardo l’infortunio di Osimhen.



In particolare, in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen. Questa la nota ufficiale:

“La SSCN e il Dottor Raffaele Canonico ringraziano l’Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen.”

