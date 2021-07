Il Napoli riparte: oggi a Castel Volturno sabato contro il Bayern Monaco

Terminato il ritiro a Dimaro-Folgarida e dopo due giorni di riposo il Napoli si ritrova oggi al SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per riprendere la preparazione precampionato.

Il Napoli prima della seconda parte di ritiro in programma a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto ha in programma due amichevoli entrambe trasmesse in Pay per View sui canali Sky al prezzo di € 9,90:

Bayern Monaco-Napoli all’Allianz Arena di Monaco di Baviera sabato 31 luglio alle ore 16.30;

Wisla Cracovia-Napoli al Henryk Reyman Stadium di Cracovia mercoledì 4 agosto alle ore 18:00.

