Il Napoli ritrova Di Bello, un arbitro che quest’anno non porta bene agli azzurri

Per Napoli-Roma, gara della 30esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 in programma allo stadio San Paolo domenica 5 luglio alle ore 21:45, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Marco DI BELLO di Brindisi

assistenti di linea: Alassio-Tengoni

IV uomo: Manganiello

addetto al VAR: Mazzoleni

assistente al VAR: Longo.

Marco Di Bello, 39enne bancario di Brindisi, è alla sua nona stagione nella CAN di Serie A e Serie B. Internazionale dal gennaio 2018 ha diretto 102 partite in Serie A, delle quali 13 in questa stagione.

Di Bello vanta 11 precedenti con il Napoli e gli azzurri hanno ottenuto 9 vittorie e 2 sconfitte. In questa stagione ha arbitrato Napoli-Cagliari 0-1 e Napoli-Parma 1-2.

La Roma è la squadra più volte arbitrata da Di Bello. Sono i 16 precedenti dei giallorossi con Di Bello terminati con 13 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione Di Bello ha arbitrato Roma-Brescia 3-0, Roma-Torino 0-0 e Cagliari-Roma 3-4.

Di Bello arbitra per la prima volta una sfida tra Napoli e Roma.

Arbitro dalla buona personalità che predilige interrompere poco il gioco, eccede nell’uso dei cartellini. È ritenuto uno dei migliori arbitri dell’organico della CAN di Serie A.

