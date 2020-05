Il Napoli scaglionato: allenamento diviso in due turni con dodici giocatori

Il Napoli ha pianificato il ritorno a Castel Volturno, allenamenti separati con turni alle 11 e alle 14. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Ritorno a Castel Volturno domani o domenica. Alle ore 11 e 14 i turni, il Napoli sarà scaglionato. Due turni di allenamento con dodici calciatori. In totale ci saranno quaranta persone.

ORE 11. Castel Volturno è pronto, da un po’, sanificato, e pure la lista di chi può entrarci, perché non si deve assolutamente correre il rischio dell’assembramento, tutt’altro, ma non c’è il rischio che ciò possa succedere: arriveranno quasi sicuramente da domani (o, altrimenti, da domenica) dodici calciatori per il primo turno – al mattino, alle ore undici – e si prenderanno il loro spazio nei tre campi a disposizione. Ci resteranno un’ora circa, qualche minuto in più o qualcuno in meno non fa differenza, poi si saluteranno, saliranno nelle rispettive auto, torneranno a casa per farsi la doccia; e dopo un po’, ma nel primo pomeriggio alle quattordici, arriverà il secondo gruppo, saranno gli altri dodici giocatori, saluteranno anche loro da lontano Gennaro Gattuso e gli uomini dello staff che li accoglieranno, faranno lo stesso lavoro aerobico che è toccato al mattino ai compagni, e seguiranno chiaramente una identica procedura nella quale non ci saranno sbavature.

