Il Napoli si è allenato stamane in vista di Lecce-Napoli. Si teme per De Bruyne una ripresa lunga

SSC Napoli Training Center. Dopo la vittoria di ieri, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del match di martedì pomeriggio, al Via del Mare, al cospetto del Lecce. Notizie su De Bruyne date da Sky

Coloro che hanno giocato dal primo minuto ieri contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo ha effettuato una seduta tecnico-tattica.

Per De Bruyne, solo gli esami strumentali potranno dare le prime indicazioni: come riferito da Sky Sport, si teme una lesione di alto grado, uno scenario che potrebbe tradursi in uno stop significativo.

Conte e il suo team monitorano con attenzione l’evolversi della situazione, consapevoli che De Bruyne ha sempre dimostrato grande capacità di recupero, ma altrettanto consapevoli che un nuovo lungo periodo ai box rappresenterebbe una perdita pesante per il progetto tecnico azzurro. Si resta in attesa di ulteriori approfondimenti e di un quadro definitivo.

Comments

comments