Il Napoli si prepara al possibile ritorno a Castel Volturno per gli allenamenti: i dettagli

Tra circa un mese ci può essere la possibilità che si ricominci con gli allenamenti ed il Napoli si sta già preparando a questa evenienza.

A parlarne è Il Corriere dello Sport in edicola oggi. Nel Napoli si sa bene che bisognerà rispettare i vari protocolli di sicurezza, in modo tale da garantire la salute dei calciatori. Al rientro, ci saranno tutti gli esami ed i test specifici del caso e che già si sono informati con i lavoratori per effettuare test rapidi.

In campo la rosa sarà divisa in gruppi con allenamenti mirati dopo due mesi di esercizi svolti in casa ed infine le stanze d’albergo potrebbero essere usate come spogliatoi. Il tutto mantenendo, necessariamente, la distanza di sicurezza tra compagni.

Comments

comments