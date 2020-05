Il Napoli si prepara alla ripresa: fine della quarantena con partitella

Il Napoli si prepara alla ripresa vera e propria delle operazioni, possibile allenamento di gruppo e partitella già ad inizio settimana.

Ecco cosa riporta a tal proposito il Corriere dello Sport:

“Avanti, a piccoli passi. In attesa del balzo vero: oggi, infatti, al centro tecnico di Castel Volturno potrebbe andare in scena il primo allenamento di squadra. Tutti insieme appassionatamente e vai con la partitella in famiglia: al tramonto della seconda settimana di lavoro prettamente atletico, Gattuso e i giocatori ormai sono pronti a riabbracciare un calcio più vero, però il condizionale è ancora d’obbligo considerando che ieri sera il protocollo non era ancora stato diffuso.

Tutto sommato, comunque, il tecnico e gli staff sono sempre stati in grado di organizzare velocemente ed efficacemente ogni seduta e le relative integrazioni, e dunque se sarà possibile gli azzurri potrebbero essere protagonisti al volo di una seduta di gruppo con un numero di limitazioni sempre inferiori. E non resta che attendere, valutare e cominciare”.

L’articolo completo, sulle pagine del Corriere dello Sport.

