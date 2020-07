Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Inter, si prepara per l’ultimo atto della stagione di Serie A. Ecco il programma di oggi.

Il Napoli si ritroverà oggi alle 18.00 a Castel Volturno dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter. L’occasione per la squadra di Gattuso di ritrovarsi, riflettere su cos’è successo e prepararsi in vista dell’ultima gara di questa Serie A, sabato, contro la Lazio per arrivare nella miglior condizione possibile alla sfida contro il Barcellona di Champions League.

