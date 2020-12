La partita di questa sera con l’AZ Alkmaar è decisiva per il cammino europeo del Napoli che potrebbe raggiungere già stasera i sedicesimi di Europa League.

Per farlo agli azzurri serve battere l’AZ Alkmaar questa sera. Il Napoli potrebbe raggiungere anche il primo posto matematicamente se vince in Olanda e se la Real Sociedad non batte il Rijeka già eliminato.

