Il Napoli stecca a Cagliari: lo scudetto però è ancora alla portata

La 26esima giornata di questo campionato di Serie A TIM 2021-2022 verrà ricordata come la giornata in cui le “piccole” del nostro campionato hanno sovvertito i pronostici della vigilia e hanno compiuto delle vere e proprie imprese.

Nessuna delle prime sei in classifica è riuscita a vincere: neanche il Napoli che in quel di Cagliari non è riuscita ad andare oltre l’1-1 in una gara tosta, combattuta e tesa che i partenopei hanno seriamente rischiato di perdere.

Con il Cagliari si sono visti i soliti problemi

Per 70 minuti il Napoli non è riuscito a mettere in campo tutta la propria qualità e alla fine solo un goal del solito Osimhen ha permesso agli azzurri di tornare dalla trasferta di Cagliari con un punto. Ancora una volta la squadra di Luciano Spalletti non è riuscita a imporsi contro un avversario alla propria portata e ancora una volta sono venuti a galla i limiti caratteriali e di personalità che da sempre affliggono il gruppo campano.

Eppure i risultati negativi di Milan e Inter avrebbero dovuto dare al Napoli la forza e le motivazioni per portarsi a casa i tre punti e portarsi in testa alla classifica, ma così non è stato e ancora una volta i tifosi azzurri devono accontentarsi di un punto che, per come si era messa la gara, è un punto guadagnato. Sicuramente sulla prestazione del Napoli hanno pesato le fatiche di Europa League contro il Barcellona, ma la sensazione è che a prescindere dalla stanchezza, questa squadra debba ancora compiere il definitivo salto di qualità a livello mentale.

Al 22 di febbraio, considerando anche le opinioni degli analisti sportivi, tra cui quelle di Betway, l’Inter resta la favorita per la vittoria di quello che sarebbe il secondo titolo consecutivo, seguita a breve distanza dal Milan e proprio dal Napoli che ha a propria disposizione tutte le qualità per tornare al successo in campionato a distanza di 31 anni dall’ultima volta. Non sarà semplice, ma il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti ha tutti i mezzi per sognare, ma da qui al termine della stagione, come detto, il salto di qualità dovrà essere fatto principalmente a livello mentale.

La situazione in casa Milan e Inter

Per il Napoli la partita di Cagliari rappresentava un’occasione ghiotta per recuperare punti nei confronti delle dirette rivali nella lotta al titolo. Mentre nel posticipo del sabato il Milan si era fermato sul 2-2 nella gara contro la Salernitana ultima in classifica, l’Inter aveva perso in casa contro il Sassuolo, dimostrando di attraversare un periodo di forma poco brillante.

Entrambe le milanesi in questa fase stanno viaggiando a corrente alternata, ma i partenopei non sono riusciti a sfruttare un’occasione che al termine del campionato potrebbe pesare tantissimo sulle ambizioni scudetto di Mertens e compagni. A ogni modo, le difficoltà dell’Inter non sembrano risolvibili in poco tempo: la squadra di Simone Inzaghi fatica da più di un mese, ha lasciato una marea di punti per strada e continua a essere poco pericolosa e concreta in fase realizzativa.

Di contro, il Milan pareva aver imboccato la strada giusta ma a Salerno ha messo nuovamente in evidenza tutti i soliti problemi in fase di gestione della gara. Certo, c’è anche da dire che la stessa Salernitana ha dato dimostrazione di non meritare l’ultimo posto in classifica e di essere una squadra del tutto nuova rispetto a quella che vagava per il campo nel girone d’andata, ma il Milan avrebbe potuto e dovuto fare di più. Discorso analogo vale per l’avversaria del Napoli, con il Cagliari che da ormai due mesi sta dimostrando di meritare la salvezza, ma che ancora una volta non è riuscita a raccogliere quanto avrebbe meritato.

Le recenti prestazioni di Cagliari e Salernitana, a ogni modo, ci raccontano che da qui al termine della stagione, non ci saranno partite semplici e che ogni gara dovrà essere affrontata con lo spirito e la mentalità giusta, altrimenti anche le prime della classe rischiano di fare brutta figura.

In casa Napoli, Spalletti dovrà essere bravo a far ritrovare la concentrazione alla propria squadra e a far dimenticare, nel più breve tempo possibile, una brutta prestazione all’esito della quale, però, il Napoli ha addirittura guadagnato un punto sull’Inter.

