Il Napoli torna a Castelvolturno tra preoccupazioni e la speranza di recuperare a sorpresa un top player

Verso Milano, a partire da oggi.

Dopo un giorno di riposo, inizialmente non previsto, si ritrova il Napoli.

Innanzi tutto tamponi (dopo l’incontro con gli inglesi che hanno rifiutato i controlli a Napoli) da affrontare con un po’ di ansia.

Poi, la verifica della situazione fisica. Praticamente impossibile rivedere Fabian a San Siro si tenta, invece, un recupero in extremis per Koulibaly, sicuramente ancora out Osimhen.

Lungo degenti a parte, si lavorerà per migliorare la condizione di Demme, Politano, Insigne e Manolas.

Lobotka e Elmas dovrebbero recuperare, Zielinski va monitorato.

Il bollettino medico farà ancora una volta la formazione da mandare in campo il 19 a Milano.

