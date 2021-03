Il Napoli torna alla vittoria in trasferta dopo oltre due mesi, il clean sheet mancava dal 6 dicembre

Il Napoli in casa del Milan torna alla vittoria in trasferta dopo oltre due mesi.

Il Napoli non vinceva lontano dal Maradona dallo scorso 10 gennaio quando Bakayoko al 90° minuto ha segnato il gol vittoria con l’Udinese.

Dalla gara di Udine il Napoli ha poi giocato 4 trasferte in campionato rimediando 3 sconfitte e 1 pareggio, oltre le due terminate con la sconfitta con l’Atalanta in Coppa Italia e il Granada in Europa League.

Inoltre il Napoli non manteneva la porta imbattuta fuori casa dal 6 dicembre 2020 quando nella decima giornata di campionato ha vinto 4-0 con il Crotone.

Dopo quella di Crotone il Napoli ha poi subito almeno un gol nelle successive 8 trasferte di campionato (Inter, Lazio, Cagliari, Udinese, Verona, Genoa, Atalanta, Sassuolo) e in quella di Coppa Italia con l’Atalanta e di Europa League con il Granada.

Ma la vittoria sul Milan al Meazza ha finalmente azzerato questo trend negativo.

