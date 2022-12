Il Napoli torna in campo: la probabile formazione e dove vedere l’amichevole con l’Antalyaspor

A 25 giorni di distanza dalla gara di campionato vinta 3-2 con l’Udinese al Maradona, il Napoli torna in campo per giocare l’amichevole con i turchi dell’Antalyaspor.

Quella in programma oggi all’Antalya Arena alle 20.45 ora locale (le 18:45 in Italia) con l’Antalyaspor è la prima delle due amichevoli programmate dal Napoli durante il ritiro ad Antalya in Turchia (l’altra si gioca contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya – ora locale 18:00 ora italiana 16:00).

Non sono a disposizione di Spalletti i cinque azzurri che hanno giocato il mondiale: Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano.

Non saranno della gara Sirigu e Rrahmani alle prese con il recupero dai loro rispettivi infortuni, mentre è in dubbio Juan Jesus che ieri pomeriggio ha svolto lavoro personalizzato in piscina.

Questo il probabile undici titorlare che potrebbe schierare Spalletti:

(4-3-3): Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Ostigard, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano (Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia.

Durante la gara ci sarà comunque spazio anche per gli altri calciatori convocati per il ritiro in Turchia: Marfella, Idasiak; Barba, Hysaj, Zedadka; Demme, Gaetano. Iaccarino, Marchisano; Raspadori (Politano), Zerbin, Simeone, Spavone, Russo.

L’amichevole Antalyaspor-Napoli è possibile vederla su Dazn compresa nell’abbonamento, su Sky in pay per view al prezzo di 9,99 euro.

