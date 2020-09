Dopo i giorni di riposo concessi al termine del ritiro di Castel di Sangro, il Napoli oggi riprende gli allenamenti nel centro sportivo di Castel Volturno.

Assenti ancora i nazionali gli azzurri preparano l’amichevole con il Pescara in programma venerdì 11 settembre al San Paolo e l’esordio in campionato di domenica 20 settembre alle ore 12:30 in trasferta contro il Parma (diretta TV su DAZN).

