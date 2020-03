Il Napoli torna su Icardi: ecco la strategia di De Laurentiis per prenderlo

Mauro Icardi torna come nome di moda per il mercato del Napoli, ma serviranno circa 70 milioni. Lo riporta il Corriere della Sera.

Nel corso degli ultimi anni il Napoli ha più volte provato a fare di tutto per accaparrarsi Mauro Icardi. Più volte Aurelio De Laurentiis ha avanzato un tentativo concreto, mettendo sul piatto anche un bel po’ di soldi, e il chiodo fisso sembra non essere stato scacciato dalla sua mente. Stando a quanto scritto dal Corriere della Sera, infatti, è già partita una controffensiva: il Napoli ha ricominciato a lavorare sotto traccia, sono riprese le telefonate con Wanda Nara e i suoi legali, perché il club azzurro ci vorrebbe riprovare sul serio.

VIA DA PARIGI – Il PSG non lo riscatterà o, se dovesse riscattarlo, sarebbe pronto a girarlo subito ad un altro club. Il rapporto con lo spogliatoio è ai minimi storici, quello con la tifoseria non è da incorniciare. Per questo anche il bomber argentino sarebbe pronto a cambiare aria. Di questa ipotesi in casa Napoli s’è parlato anche durante l’incontro di venerdì tra il patron De Laurentiis e Gattuso. La strategia – si legge – sarebbe quella di dare il via libera alla cessione di alcuni dei top player attualmente in rosa per costruirsi il tesoretto per Maurito: servono 70 milioni, una cifra non impossibile per il Napoli.

