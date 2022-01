Il Napoli tra campionato ed Europa League: dopo la Salernitana la sosta per le nazionali, poi il mese che vale tutta la stagione

Ultimo impegno per il Napoli di questo mese di gennaio. La squadra di Spalletti domenica 23 gennaio alle ore 15:00 affronta la Salernitana al Maradona prima della sosta per le nazionali.

Ma dopo le nazionali per il Napoli arriva il mese di febbraio che dirà dove gli azzurri possono arrivare in campionato e in Europa Legaue.

Dalla doppia sfida in Europa League con il Barcellona alle sfide con Inter, Milan e Lazio in campionato il Napoli si gioca tutta la stagione in 7 partite:

6 febbraio: Venezia-Napoli

13 febbraio: Napoli-Inter

17 febbraio: BARCELLONA-NAPOLI (andata play off Europa League)

20 febbraio: Cagliari-Napoli

24 febbraio: NAPOLI-BARCELLONA (ritorno play-off Europa League)

27 febbraio: Lazio-Napoli

6 marzo: Napoli-Milan.

