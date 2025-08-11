Il Napoli valuta il ritorno di Elmas

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube tramite Matteo Moretto ha aggiornato sulla situazione Elmas-Napoli

“Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Eljif Elmas in ottica Napoli. Ci sono due certezze: la prima è sicuramente che Elmas farebbe di tutto per tornare a Napoli, in un certo senso ci spera perché per lui Napoli è la città dove è stato meglio nel corso della sua carriera.

Il calciatore ci spererebbe in un ritorno. Ha dimostrato di poter competere ancora a certi livelli, con il Torino nella seconda parte di stagione ha dimostrato di poter dare ancora un grande contributo. Vedremo se, e questa è l’altra certezza, il Napoli sta valutando un ritorno di Elmas. Gli azzurri stanno cercando di capire come si possono muovere altri tasselli del mercato, anche da un punto di vista economico, però è vero che Elmas è una possibilità per il Napoli. Ad oggi è solo questo, non c’è ancora una situazione avanzata tra le parti: il calciatore farebbe di tutto per tornare e il Napoli sta valutando”

