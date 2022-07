Il Napoli vince l’amichevole contro l’Anaune. Il commento ufficiale del club

Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha voluto commentare la vittoria degli azzurri nell’amichevole contro l’Anaune tenuta a Dimaro.

A seguire il commento ufficiale:

“Il Napoli vince la prima amichevole in Val di Sole battendo la Aunane Val Di Non per 10-0. E’ stata soprattutto la prima vetrina per Kvaratskhelia, autore di una doppietta e protagonista di numeri di alta scuola calcistica. Al di là del valore del test a Dimaro, il georgiano ha mostrato notevoli doti tecniche. E’ l’indicazione più pregante di questa prima gara estiva e sono segnali molto positivi per Kvara. Doppietta anche per Politano e gol di Osimhen, entrabi entrati nella ripresa. Gioco, azioni continue e spazio per tutti anche per il giovane Ambrosino che segna l’ultima rete. Spalletti può trarre buone in attesa della prossima amichevole di domenica contro il Perugia.”

