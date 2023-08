Il nuovo difensore azzurro Natan: “Felice ed emozionato di giocare allo stadio Maradona”

Riaprono le porte del Konami Training Center: ecco le prime dichiarazioni del nuovo acquisto del Napoli, il brasiliano Natan

“Proverò a parlare con voi italiano. La maglia numero 3 l’ho usata nel Flamengo, grande rispetto per Kim che l’ha indossata. Mi ispiro a Thiago Silva. Ho grinta, velocità oltre alla tecnica e alla capacità di copertura. Juan Jesus e Mario Rui mi hanno dato una grande mano in questo primo periodo. Nel campionato italiano si gioca un calcio difensivo, per me è una grande ambizione essere qui. Con Garcia ho parlato poco fino ad ora. Sono certo che mi aiuteranno a crescere molto lui e lo staff. Sto lavorando molto per migliorare tanto di testa, magari sarà l’anno buono per fare tanti gol. Mi piace Napoli e la tifoseria di Napoli. Il calcio brasiliano sta migliorando molto, sono certo che mi ambienterò facilmente. Sono felice e anche emozionato e ansioso di debuttare allo stadio Maradona. Ho la fortuna di essere in un grande gruppo”.

