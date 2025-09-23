Il Pallone d’Oro 2025 va Ousmane Dembélé: la stella del Paris Saint-Germain Al secondo posto c’è il golden-boy del Barcellona, Lamine Yamal
Sul podio l’altro parigino Vitinha. In 18esima posizione c’è il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, per la Serie A ci sono anche gli interisti Lautaro Martinez e Dumfries, rispettivamente al 20esimo e 25esimo posto.
La classifica completa:
1. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
2. Lamine Yamal (Barcellona)
3. Vitina (Paris Saint-Germain)
4. Mohamed Salah (Liverpool)
5. Raphinha (Paris Saint-Germain)
6. Kylian Mbappé (Real Madrid)
7. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
8. Cole Palmer (Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
10. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
11. Pedri (Barcellona)
12. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)
13. Harry Kane (Bayern Monaco)
14. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
15. Viktor Gyokeres (Sporting CP/Arsenal)
16. Vinicius Jr (Real Madrid)
17. Robert Lewandowski (Barcellona)
18. Scott McTominay (Napoli)
19. Joao Neves (Paris Saint-Germain)
20. Lautaro Martinez (Inter)
21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool)
23. Jude Bellingham (Real Madrid)
24. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
25. Denzel Dumfries (Inter)
26. Erling Haaland (Manchester City)
27. Declan Rice (Arsenal)
28. Virgil Van Dijk (Liverpool)
29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
30. Michael Olise (Bayern Monaco)