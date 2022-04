Il Pampa Sosa ai microfoni di Canale8: “Osimhen è fortissimo e la squadra sta bene”

Ai microfoni di Canale 8 è intervenuto l’allenatore e l’ex giocatore Roberto Sosa, parlando della situazione attuale della squadra di Spalletti.

“Oggi ho assistito all’allenamento e ho trovato un ambiente molto positivo.

Osimhen è fortissimo va a 200 all’ora, io ho visto allenarsi così solo Carlos Tevez.

Oggi hanno fatto un allenamento molto intenso, breve ma intenso.

Ho visto molto bene il capitano.

Li ho visti tutti bene, la squadra non è giù perché si è allenata benissimo, una squadra depressa non lavora così bene in allenamento.

Ora, ci sono meno percentuali ma il sogno scudetto non è svanito

Il motivo dei mancati risultati al Maradona non lo conosco.

Io stimo molto Spalletti, è il migliore allenatore che abbia avuto e trasmette molta passione ma in campo ci vanno i calciatori, devono trovare il modo di tornare com’erano all’inizio.

Il calcio di una volta era diverso, oggi i calciatori avversari dopo una partita persa, anche male, si abbracciano, ai miei tempi non era così.

Sono pentito di essere andato via troppo presto da Napoli per tornare in Argentina.

Il calcio è anche dei tifosi e aprire qualche allenamento ai tifosi è un’idea molto bella.

Non devo difendere nessuno ma con De Laurentiis il Napoli è andato sempre migliorando.

Oggi anche Spalletti mi ha chiesto se rimarrò qui.

Spero di restare”.

