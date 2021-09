Il ‘Pampa’ Sosa: “Il Napoli sta facendo molto bene, bisogna migliorare nella fase difensiva”

L’ex centravanti di Udinese e Napoli Roberto ‘Pampa’ Sosa ha rilasciato un’intervista, che è possibile leggere in versione integrale cliccando QUI, ai microfoni di Napoli Magazine.

Questi alcuni passaggi del primo centravanti dell’era De Laurentiis.

“Ho visto tutte le partite del Napoli. Contro il Leicester, a mio avviso, è stata la miglior partita disputata finora dal Napoli, sia dal punto di vista tecnico che dei movimenti.

Non ho dubbi che Osimhen, quest’anno, possa fare tanti gol. Dovrebbe essere il suo anno, dal punto di vista realizzativo. Il ragazzo ha bisogno di pulire certi movimenti.

Turn-over? Lo può sapere solo Spalletti: di sicuro il capitano (si riferisce a Insigne n.d.r.) lo terrei sempre in campo perché è l’uomo più rappresentativo ed importante della squadra. Essendoci tante gare ravvicinate, penso che deve giocare chi sta meglio. Va detto anche che se i giocatori stanno bene, spesso, le motivazioni superano la stanchezza. Se stai bene non hai bisogno di riposare, hai bisogno di giocare.

Bisogna andare avanti con i piedi di piombo. In campionato si sta facendo bene, occorre stare tranquilli. Va mantenuto un corretto equilibrio perché durante la stagione possono capitare tante cose.

Il Napoli deve lottare su tutti i fronti e tra qualche partita capiremo se ci saranno le condizioni per lottare per l’Europa League, la Coppa Italia o eventualmente per lo scudetto.

Anguissa mi ha sorpreso in maniera positiva sembra avere una personalità importante, l’ho visto molto bene davanti alla difesa. Mertens e Ghoulam saranno fondamentali per il Napoli, sarà un po’ come avere un mercato dopo la chiusura effettiva. Possono assicurare alternative importanti.

Il Napoli sta facendo molto bene, bisogna migliorare nella fase difensiva. Serve più attenzione, se pensiamo al gol preso contro la Juventus non è stato un errore del reparto arretrato ma di un singolo. Non mi e’ sembrato di vedere degli ottimi movimenti in difesa, per cui lavorerei su quest’aspetto, mentre dal centrocampo in su ho la sensazione che la squadra stia facendo molto bene.

Il mio più grande sogno? E’ allenare un giorno il Napoli, ma non ho fretta. Come diceva Benitez: “Sin prisa, sin pausa”.

