Nell’anticipo domenicale delle 12.30, il Parma vince a Verona
risultato finale 1-2
Le pagelle di Napoli-Atalanta: Miracolo al Maradona. La moltiplicazione dei titolarissimi e delle sostituzioni.
Champions: Marciniak torna al Maradona!
Le condizioni di Hojlund e Rrahmani
Conte a DAZN:”Non avevo bisogno di riprendermi la squadra, abbiamo un rapporto schietto.
Beukema dopo Napoli-Atalanta: “Vittoria importante”
Antonio Conte dopo la vittoria del suo Napoli con l’Atalanta: “Preferisco far parlare i fatti”
Palladino: “Che qualità il primo gol del Napoli”
Il messaggio di De Laurentiis dopo la vittoria con l’Atalanta
Napoli-Atalanta: torna al gol il Napoli e vince al Maradona. Capolista per una notte (3-1;17′ e 38′ Neres, 44′ Lang; 52′ Scamacca)
Manna: “A Bologna brutta partita ma siamo pronti a ripartire”