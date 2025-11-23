Serie A

Il Parma vince a Verona

Pubblicato il

Nell’anticipo domenicale delle 12.30, il Parma vince a Verona

risultato finale 1-2

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top