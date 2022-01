Il PG Nationals di League of Legends al via oggi con lo Spring Split

A partire dalle ore 19 inizierà il PG Nationals di League of Legends con lo Spring Split 2022. Otto le squadre in lotta per il titolo.

Il campionato italiano di League of Legends è organizzato e gestito da PG Esports, in collaborazione con Riot Games. Saranno sette le settimane in cui gli otto team saranno impegnati per conquistare un posto ai Play-Off.

La competizione, torneo eSport più seguito in Italia, proseguirà fino a marzo, con la finale prevista per il 20 del mese. Tra i vari team che parteciperanno al PG Nationals ci sono i campioni in carica, i Macko, e gli aNc Outplayed. Lo Spring Split, infine, garantirà a due team l’accesso alle European Masters 2022.

Il vincitore dei PG Nationals potrà accedere da subito al Group Stage dell’European Masters; il vice-campione, invece, dovrà passare dai Play-In, dove si dovrà guadagnare la possibilità di procedere alla fase a gironi. Dalle ore 19 sarà possibile seguire la competizione sul canale Twitch ufficiale di PG Esports.

