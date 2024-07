Il più forte tra Maradona e Messi? Lo rivela uno studio dell’Università di Melbourne

Maradona meglio di Messi. L’Università di Melbourne in Australia ha esaminato un enorme numero di dati sui due fuoriclasse argentini



Sono state analizzate 158 partite dal 1978 al 1988: lo studio australiano ha evidenziato che se il numero 10 del Napoli avesse giocato nei giorni nostri in ogni partita ci sarebbero state in media 5 ammonizioni per gli avversari, 1 espulsione causata ogni 2 partite. Cosa che non accadeva negli anni ‘80.

Maradona era più veloce di Leo Messi nel dribbling, nella progressione e nella visione di gioco.

Il gol vs l’Inghilterra fu realizzato in 9 secondi e 77, percorrendo 62 metri. Leo Messi fece un gol simile vs Getafe ma con 2 dribbling in meno a 52 metri dalla porta percorrendo la distanza in 9 secondi e 52

Maradona calciava le punizioni con traiettorie più inclinate di Messi di ben 7 gradi.

Dal 1978 al 1988, in 10 anni, Maradona ha fatto il doppio dei dribbling rispetto a Leo Messi dal 2004 al 2014

Maradona subiva 1 fallo ogni 9 minuti, Leo Messi 1 fallo ogni 26 minuti.

Maradona, oggi, sarebbe stato ingiocabile per tutti, il più forte calciatore della storia del calcio con buona pace dei detrattori e degli invidiosi.

