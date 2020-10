Il pre reclamo del Napoli spinge la decisione sul 3 a 0 a tavolino nel week-end

Il portale calciomercato.com riferisce ancora sul caso Juventus-Napoli, questa volta con una novità che riguarda il club azzurro.

Il rinvio della decisione del Giudice Sportivo sulla sconfitta a tavolino per il Napoli per 3 a 0 è dovuto al pre reclamo inviato da De Laurentiis. Questo pre reclamo ha fatto sì che la decisione non fosse presa solo in base al rapporto di arbitro e ispettori federali, portando automaticamente al 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri.

La decisione, per questo motivo, è spostata al week-end o ad inizio settimana prossima. Intanto il presidente De Laurentiis ha scritto una lettera ai ministri della Salute e dello Sport, Speranza e Spadafora; in questa lettera sono allegati i documenti chiave e ciò che ha dichiarato l’Asl citando inoltre il caso del rinvio di Palermo-Potenza di Serie C. La Gazzetta dello Sport riporta una parte della lettera, che recita le parole di seguito:

“Il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti. Dunque si confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionevolezza e rispetto.“

