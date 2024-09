Il Prefetto Di Bari:”Ho parlato con Neres e De Laurentiis”.

PREFETTO DI BARI A RADIO CRC: «Ho parlato con Neres e con De Laurentiis, ho rassicurato il calciatore. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un aperitivo con Marco Giordano” è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito a quanto accaduto al calciatore azzurro David Neres.

Di seguito le sue parole:

«L’episodio in sé crea allarme e provoca sconcerto.

Io credo che la città di Napoli sia una delle città più accoglienti al mondo, quindi straordinaria per questo motivo.

Ho piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura, nella speranza che quanto prima possano essere individuati i responsabili.

Il tema che si pone è più ampio e riguarda la vivibilità delle città che è di gran lunga migliorata.

Sono atti deprecabili da condannare ed è il motivo per il quale noi stiamo attivando ogni misura possibile a scopo di prevenzione.

Questa è la dimostrazione che siamo legati a queste vicende, perché le vogliamo debellare come tutti.

Ho parlato con la vittima di questo vile atto, quindi con il calciatore David Neres. L’ho rassicurato, dandogli anche il benvenuto da parte del prefetto di Napoli.

È stata una bella conversazione, nella possibilità che quanto prima possiamo anche incontrarci. Il ragazzo è tranquillo.

Il fatto che questi episodi accadano ovunque non crea alibi o giustificazioni e non deve sminuire l’atto in sé che resta deprecabile.

Le forze di polizia assicura alla comunità il massimo impegno: stanno facendo di tutto non solo per questo episodio, ma anche per altri che accadono.

Ulteriori misure di sicurezza nell’evento partita? Il dispositivo di sicurezza sta funzionando molto bene e questo lo si deve alle forze di polizia, ai tanti volontari e ai tifosi. Una partita di calcio deve essere soprattutto una festa.

Il Napoli che è così amato non merita di essere sfregiato da questi episodi. Ovviamente anche in questo caso noi faremo di tutto a scopo di prevenzione affinché non possano accadere queste vicende. Sull’evento partita in sé la sicurezza va assicurata e sarà oggetto di una nostra riflessione e approfondimento nel prossimo Comitato sulla sicurezza pubblica.

Ho parlato con De Laurentiis complimentandomi per la partita vinta in extremis, il che dimostra la determinazione del nuovo allenatore e il sostegno della città alla squadra

