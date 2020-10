Il Premier Conte: “Se non si protegge la salute non si protegge l’economia”

Il Corriere della Sera riporta le parole del Premier Conte, riferite nel suo intervento all’assemblea della Cna.

A seguire le sue parole:

“Le prossime settimane si preannunciano molto complesse, non possiamo abbassare la guardia perché se non proteggiamo la salute dei cittadini non proteggiamo l’economia. Il cantiere della nuova Italia è aperto. Uniamo le forze nel segno della fiducia per cambiare l’Italia e per renderla più moderna e più semplice. Le mie porte sono sempre aperte per voi.

Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz’altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti.“

