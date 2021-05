Il presidente della Liga accusa Infantino di essere dietro la Superlega

ESPN, sul proprio portale online, riferisce le ultime novità in merito alla vicenda della Superlega, che continua a tenere banco.

A quanto pare, infatti, il presidente della Liga Javier Tebas avrebbe accusato Infantino di essere la mente dietro al progetto Superlega. In particolare, Tebas sostiene che Infantino, nei documenti segreti del progetto, sia chiamato con il termine “W01“.

ESPN poi riporta le parole del presidente della Liga:

“Infantino è la mente dietro la Superlega, gliel’ho detto anche di persona. L’ho detto in precedenza e lo dico anche ora, c’è il presidente della FIFA dietro tutto questo.”

Poi Tebas prosegue:

“Non possiamo sanzionare i club rimasti dentro la Superlega. Non c’è niente di personale tra me ed il presidente del Real Madrid Perez, abbiamo un’idea diversa del calcio. La sua idea di calcio mette in pericolo quella che c’è ora e non posso permettere che accada.”

